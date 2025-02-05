Samsun merkeze yılın ilk kar yağışı düştü. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günler öncesinde yapılan kar yağışı tahmini bugün sabah saatlerinde gerçeğe dönüştü. Günün ilk ışıkları ile birlikte etkili olmaya başlayan kar taneleri kısa süre içerisinde şehrin merkez ilçelerinden İlkadım’ı beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle otobüsler ve servis araçları gitmekte zorlanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar dik yokuşlardan çıkamazken, vatandaşlar ise yolda yürümekte zorlandı.

Bu yıl ilk kez kar gören vatandaş, "Merkez ilçelerinden Atakum’dan İlkadım’a geldim. Burada kar yağışını görünce çok şaşırdım. Çünkü Atakum’da kar yoktu. Beklediğimiz kar sonunda geldi. Bu kış ilk defa merkeze kar yağdı. Çocuklar için de çok sevindik. Aylardır kar yağışı bekliyorlardı. ‘Kar ne zaman yağacak’ deyip duruyorlardı. Onlar için de ayrı mutlu olduk" dedi.

Şehir merkezinde yeni yılın ilk karının yağmasını değerlendiren diğer vatandaşlar ise uzun zamandır Samsun’a kar beklediklerini, yağan karla beraber mutlu olduklarını söylediler.

MGM, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının Pazar gününe kadar etkili olmasını tahmin ediyor.