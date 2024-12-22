Nazilli’nin Aydoğdu Mahallesi’nde tam 35 yıldır çözülmeyi bekleyen 372 Sokak, sonunda modern bir görünüme kavuştu. Nazilli Belediyesi ekipleri, yol yapım çalışmaları esnasında çevre duyarlılığını da en üst seviyede tutarak mahalle sakinlerinin diktiği ağaçları da korudu.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi 372 Sokak’ta 1990 yılından bu yana yapılmayı bekleyen yola parke taşı döşeyerek mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Mahalle de yaşayan vatandaşlar yıllardır tozlu ve çamurlu yollarla mücadele ettiklerini belirterek, diktikleri ağaçların korunarak yolun yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’e teşekkür eden Aydoğdu Mahalle sakini Muzaffer Aksu, “1990 yılında göçtüm ve bu evi yaptım. Belediyemize müracaat ettim, ekipler gelip baktı. Bizim yolumuzu yaptı. Bizleri yazın tozdan, kışın çamurdan kurtardı. Bir de diktiğimiz ağaçlara hiç zarar vermeden korudular. Sağını solunu çevirdiler. Bu sokağı 35 yıl sonra bu dönemde yaparak bize Nazilli’nin vatandaşı olduğumuzu hissettirdiler” sözlerini kaydetti.