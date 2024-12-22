Trafik sorunlarına yenilikçi bir çözüm sunarak ‘Akıllı Kavşak Uygulamasını’ hayata geçiren Kocasinan Belediyesi, bu sayede Kayseri’nin trafik akışını önemli ölçüde hızlandırdı. Çalışmanın Kayseri’nin şehir estetiğine katkıda bulunduğunu ve araç trafiğinin daha düzenli ve hızlı bir şekilde akmasına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, uygulamayı yaygınlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

’Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan’a çağ atlatmaya devam ettiklerini belirtti. Daha konforlu bir Kayseri için titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı için gerekeni yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanal üzerine veya önemli noktalara yapılan yeni kavşaklar, bölgenin gelişimine büyük katkı sağlarken, sürücüler ve yayalar için daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor. Akıllı kavşaklar sadece trafik levhalarının yer aldığı modern bir düzenleme ile Kayseri’nin trafiğini daha akıcı hale getiriyor. Bu uygulamanın yaygınlaştırılarak, bölgedeki trafik yoğunluğunun azalmasını ve ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderilmesini hedefliyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kayseri sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Daha konforlu Kayseri ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.