Anadolu Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı", 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Linux ve özgür yazılım felsefesini Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlayan bu etkinliğin kökleri, 1999 yılında Akademik Bilişim Konferansları öncesi düzenlenen kurslara dayanıyor. 2019 yılından itibaren Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı adıyla organize edilen etkinlik, GNU/Linux ve çeşitli özgür yazılımları, alanında uzman gönüllü eğitmenler aracılığıyla katılımcılara tanıtmayı hedefliyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin de katılabileceği kampta, farklı bilgi seviyelerine uygun eğitimler paralel sınıflarda sunulacak. Eğitimlere katılım tamamen ücretsiz olup katılımcıların yalnızca yol, konaklama ve yemek masraflarını karşılamaları gerekecek. 10-13 Şubat’ta düzenlenecek olan etkinlik, özgür yazılımın yaygınlaşması ve öğrenilmesi adına önemli bir fırsat sunacak. Kış kampı kurslarında, “GNU/Linux Sistem Yönetimi 0.5, Ağ Yöneticiliğine Giriş, Blokzincir’e Giriş, Depolama Teknolojileri, Ethereum Üzerinde Akıllı Sözleşmeler ve Web3 Uygulamaları, GNU Radio ile Uygulamalı Haberleşme Sistemleri, Jenkins ile CI/CD, Kriptografiye Giriş, Kubernetes ve Konteyner Dünyasına Giriş, Linux İç Yapısı: eBPF’e Giriş, Mikroservisler ile DevOPS, Ön-Yüz’e (Front-end) Giriş, PostgreSQL: Veritabanı Yöneticileri İçin, Python ile Yapay Zekaya Giriş, R ve Python ile Veri Görselleştirme, Rails ve Hotwire ile Modern Web/Mobil Uygulamaları, Siber Güvenlikte Tehdit İstihbaratı ve Soruşturma” konu başlıklarında eğitimler verilecek. Kamp başvuruları için kayıtlar Linux web sitesi üzerinden yapılabilecek.