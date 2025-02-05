Suriye’nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden imarı için Türk ve Suriyeli iş adamları Gaziantep’te bir araya geldi. Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesine Muğla’dan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi de katılarak stant açtı. Etkinlikte MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Organizasyonda, Türk iş adamları firmalarına yönelik stant açarken, yeni dönemde özgür Suriye’nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden inşası için yapılabilecekler, imkânlar, muhtemel zorluklar masaya yatırılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

MÜSİAD ve IBF ortaklığıyla düzenlenen Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesine 900’den fazla Türk, 500’den fazla Suriyeli iş adamı katılım sağlarken, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve IBF Başkanı Erol Yarar etkinliğe katıldılar.

Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi’ne katılan MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç, etkinliğe katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile bir araya geldi. MÜSİAD Muğla Şubesi’nin çalışmaları hakkında Bakan Bolat’a bilgi veren Aykaç’a başkan yardımcıları Yunus Manav ve Hamza Akercan, yönetim kurulu üyeleri İlbeyi Koca, Gökhan Güneş, Mehmet Ali Kalay ve önceki dönem başkanı Kazım Demir eşlik etti.

MÜSİAD Muğla Şubesi önceki dönem Başkanı Kazım Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kalay, Dalaman Manavlar Ticaret ile Bodrum Ceylan Hafriyat fuara katılım sağlayarak stant açtılar ve ziyaretçileri ağırladılar.