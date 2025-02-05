Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 6 Şubat 2013’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 yılda toplam 16 milyon 442 bin 518 depremzedeye yardım ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, deprem bölgesinde 2 yıldır kesintisiz yardımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, deprem kampanyası başta olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramları yardımlarıyla 16 milyon 442 bin 518 kişiye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Turan, "Deprem bölgesine yapılan yardımlar kapsamında toplamda ilk süreçte 10 milyon 191 bin 318 kişiye yardım ulaştırdık. Bin 684 tır ve 439 kamyonet ile bölgeye yardım gönderdik. Ayrıca 17 bin personel ve gönüllülerimiz ile sahada aktif olarak yaraların sarılması için çaba gösterdik" dedi.

"Ramazan ve Kurban yardımlarında deprem bölgesine yoğunlaştık"

Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2023 yılı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı’nda gerçekleştirdiği yardım çalışmalarının deprem bölgesine yönelik en yoğun desteklerden biri olduğunu vurguladı. Turan, "2023 yılında Ramazan’da 100 bin gıda paketi, 100 bin hijyen paketi, 50 bin alışveriş kartı, 3 milyon iftar ve sahurluk dağıttık ve toplamda 5 milyondan fazla depremzede kardeşimize ulaştık" şeklinde konuştu.

2023 yılında kurban yardımlarını da deprem bölgesine yoğunlaştırdıklarını söyleyen Turan, "Kurban Bayramı’nda da depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. 10 bin 605 hisse kurban eti depremzedelere ulaştırıldı. Ayrıca 11 ilde 30 bin kavurma paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu çalışmalardan 318 bin 700 kişi faydalandı" dedi.

TDV’nin 2024 yılında da deprem bölgesine yardımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Turan, "2024 yılında da deprem bölgesi içinde yer alan 11 ilde 19 bin 850 alışveriş yardımı kartı, 6 bin gıda kolisi ve 17 bin kişilik iftar yemekleri dağıttık. Yaptığımız çalışmalarla 650 bin kişiye yardım ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Kurban döneminde de önemli bir destek sağlandığını belirten Turan, "2024 yılı kurban programımız kapsamında hayırseverlerimizin destekleriyle 6 bin 748 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bununla birlikte depremzedelerimizin sofralarına katkı sağlamak amacıyla 11 ilimizde 20 bin 750 kavurma paketini dağıttık. Toplamda 272 bin 500 kişi bu yardımlardan faydalandı" şeklinde konuştu.

Depremden etkilenen öğrencilere de destek verdiklerini belirten Turan, 10 bine yakın öğrenciye eğitim yardımı yapıldığını kaydetti. Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın insan odaklı yardım faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, "Deprem bölgesindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için her alanda seferber olduk. Bu çalışmaları yaparken halkımızın ve gönüllülerimizin desteği bizim için çok önem teşkil etti" diye konuştu.

Turan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak sadece gıda ve barınma desteği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim ve manevi ihtiyaçlar için de projeler geliştiriyoruz. Deprem bölgesinde çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması için destek sağlıyor, ibadethanelerin yeniden inşası ve onarımına katkıda bulunuyoruz. Bu yıl da binlerce depremzedeye ulaşarak yardım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bölgedeki yaraların tamamen sarılması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizin destekleriyle iyiliği yaymaya, zor zamanlarda kardeşlerimizin yanında olmaya kararlıyız."