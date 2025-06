Muş Valisi Avni Çakır liderliğinde, doğaseverler Muş’un nefes kesen doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Muş Valiliği, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Muş Genç Adımlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, merkeze bağlı Köşk ve Ulukaya köyleri arasındaki doğal parkurda gerçekleşti. Farklı meslek gruplarından yaklaşık 50 doğa tutkunu ve il protokolünden oluşan katılımcılar, yemyeşil ormanlık alan içerisinde, eşsiz Murat Nehri kıyısında tam 5,5 kilometre yürüdü. Yürüyüşün sonunda, katılımcılar metrelerce yükseklikten akan Köşk Şelalesi’nde mola vererek fotoğraflama ve keyifli anlar geçirme fırsatı buldu. Muş’un eşsiz güzelliklerini keşfetmek ve tanıtmak hedefiyle yola çıkan bu grup, düzenli olarak her hafta farklı bölgelere yürüyüşler düzenleyerek hem şehrin doğal zenginliklerine dikkat çekiyor hem de sağlıklı yaşama teşvik ediyor.

Muş Valisi Avni Çakır, bu haftaki yürüyüş rotasında merkeze bağlı Köşk ve Ulukaya köyleri bölgesinde yaptıklarını söyleyerek, "Sizlerin de takip ettiği gibi her hafta fırsat buldukça kentin tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgelerde mesai arkadaşlarımızla ve STK’larla yürüyüş yapıyoruz. Basın mensuplarımızda yürüyüşe katıldı. Herkesi yürüyüşe bekliyoruz. Muş’un her noktası ayrı bir doğal güzellik sergiliyor. Bu anlamda doğa yürüyüşü seven, sakinliği, sessizliği, huzur arayan tüm vatandaşlarımızı buralara davet ediyoruz. Bu bölge, her türlü araçla il merkezinden yaklaşık 40 dakikada son derece konforlu bir şekilde ulaşılabilecek mesafededir. Özellikle ilkbahar mevsiminde buradaki su seviyesinin yüksekliğiyle manzara çok daha görkemli ama şu an bulunduğumuz mevsimde de hala bütün güzelliğiyle misafirlerini karşılıyor. Doğaseverler, yaz mevsimi boyunca buraları ziyaret edilebilirler. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı hareket etmeye, Muş’un güzelliklerini tanımaya davet ediyoruz" dedi.

Kentin saklı güzelliklerini tanıtmak için her hafta farklı rotalarda yürüyüşler düzenlediklerini belirten Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, "İnanılmaz bir manzara ve şelale var. Bu haftaki etkinliğimizi Muş Valiliği ve AFAD Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdik. Sürekli destekleri bizimle olan Sayın Valimiz Avni Çakır’a teşekkür ediyorum. Valimizin ilimize gelmesiyle ilimizde doğa sevgisi ve bir doğa bilinci oluştu. Biz de bunu sürdürmek istiyoruz. Bu etkinliklerimizden temel amacı var. Birincisi ilimizi tanıtmak, bölgeyi tanıtmak, ikinci amacımız da gençleri etrafın olumsuz etkilerinden uzaklaşmak. Etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm doğaseverlere yürüyüşlere davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerden Derya Kapan ise "Muş Genç Adımlar Derneği olarak güzel bir yürüyüşe geldik. Güzel bir tecrübe oldu. Şehirden uzak olmak daha güzel geldi. Herkesin gelmesini öneririm. Doğa ile iç içe güzel bir parkurdu. Sayın valimizin desteği ile güzel bir deneyimi tecrübe ettik. Herkesin buralara gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe, Muş Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir ve doğaseverler katıldı.