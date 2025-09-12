Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür , Makine İkmal Şube Müdürlüğü koordinesinde tutulan orman yolu üst yapı çalışmaları yerinde incelendi. Yaraş-Ula Gölet hattında yapılan incelemelerde, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Makine İkmal Şube Müdürü Murat Sürücü , Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur ve ilgili şefler katıldı.

Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla, orman yollarının daha güvenli, dayanıklı ve ulaşım açısından uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Yapılan üst yapı, hem ormancılık işlemlerinin hem de bölgedeki ulaşımın kolaylaştırılacağı vurgulandı