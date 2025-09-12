Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasında Karaman’da öğrencilerle buluştu.

Karaman Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Gezeravcı, öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Gezeravcı, burada öğrencilerin merak ederek sorduğu tüm soruları tek tek cevapladı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gezeravcı, "Bizim uzaya götürdüğümüz 13 tane deneyden 12 tanesi üniversitelerden ve araştırma kurumlarından gelirken 1 tanesi de BİLSEM’den geldi. BİLSEM’ler sizin gelişiminiz açısından müthiş faydalı zaman geçirdiğiniz merkezlerimiz. BİLSEM’lerin imkan ve kabiliyetleri çok muazzam. Arkadaşlarınız belki okuldan çıktıktan sonra parklarda ya da evlerinin yanında oynarken, siz burada BİLSEM’de zaman geçiriyorsunuz. Emin olun günün birinde üniversite yaşamınız ve sonrasında meslek hayatınıza geçtiğinizde buralarda geçirdiğiniz zamanlar sizlere müthiş avantaj sağlayacak. Eğitim öğretim döneminiz de başladı. Hepinize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun, geleceğiniz parlak olsun" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç, Gezeravcı’ya hediye takdimi sonrasında Alper Gezeravcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerle fotoğraf çektirdi. BİLSEM bahçesine gelen Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de Gezeravcı ile görüşerek uğurladı.