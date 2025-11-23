Karaman’da sigara izmaritlerinin oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, üniversite öğrencileri ve gönüllüler, 2 ay boyunca kentin farklı noktalarından 100 bin sigara izmariti topladı. Pet şişelere doldurulan izmaritler, farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi’nde sergilendi.

"2 ayda 100 bin sigara izmariti topladık"

Etkinlik hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Sevilmiş, Karaman’da gergin binlerce sigara izmaritinin yere atıldığını söyledi. Tüm dünyada sigara izmaritlerinin kirliliğe sebep olduğunu belirten Sevilmiş, "Dünyada 118 milyar civarında sigara izmariti atılıyor. Bu rakamları istatistiklerden okuyarak veriyorum. Ciddi bir kirlilik söz konusu. Karaman’da da atılma oranı oldukça yüksek. Sokaklarımız, özellikle parklarımız gerçekten çok kirli. Çocuklarımız izmaritlerin içinde oynuyor. Bu durum beni aşırı şekilde rahatsız ediyordu. Kendi öğrencilerimi de bu işin içine dahil ederek gönüllülerle birlikte Karaman’da 100 bin sigara izmariti toplamaya karar verdik. Karaman’da izmaritler yüzde 38 oranında yere atılıyor. İstatistiğe göre 250 bin nüfusa orantıladığımız da Karaman’da 100 bin sigara izmaritine denk geliyor."

Sevilmiş, etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullardan öğrenci ve öğretmenlerinde katıldığını söyledi. Farkındalık oluşturarak kirliği azaltmayı hedeflediklerini aktaran Sevilmiş, "Farkındalık oluşturmak istedik çünkü insanlar sigara izmaritini bir kirlilik unsuru olarak görmüyor. Oysa dünyadaki kirliliğin en önemli nedenlerinden biri. Özellikle tertemiz Karaman gönüllüleri, öğrencilerim, öğretmenler ve okullar bu işin içine dahil oldu. Birçok öğretmenimiz, çocukları organize ederek parklarda temizlik çalışmaları yaptılar. Burada onlarca kişinin emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 150 gönüllü katıldı. Gönüllülerime 2 ay süre verdim. İzmaritler bana ulaştırıldı ve ben de 100 bine ulaşıncaya kadar bunları muhafaza ettim. Belki Karaman’da ya da Türkiye’de hiç bu kadar sigara izmariti bir arada toplanmamıştır. Tek çabamız çocuklarımız için. Çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakalım. Nefesim olduğu müddetçe çabalarıma devam edeceğim. Çünkü bu ülke bizim. Tertemiz bir ülkeye ‘merhaba’ diyebilmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli" dedi.

Yapılan farkındalık çalışmasını gören Ersin Soylu ise "Sigara kullanıyorum ama şu ortamı görünce kendimden utandım. Ben de atıyordum ama şu resmi görünce atmamamızın gerekliliğini gördüm ve utandım. Doğayı korumak gerekir" diye konuştu.