AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak ve MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir Eskişehir Dadaşlar Derneği’ni ziyaret edip, dernek üyeleri ile bir araya geldi. Albayrak ve Candemir, ülke ve Eskişehir’in güncel konularına dair istişareler gerçekleştirdi.

"İstişarelerde bulunduk"

Gürhan Albayrak ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

"MHP İl Başkanımız İsmail Candemir ile birlikte Eskişehir Dadaşlar Derneği’nde kıymetli dadaş kardeşlerimizle bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğündeki Terörsüz Türkiye idealimiz başta olmak üzere hem ülke hem de şehrimizin gündemine dair istişarelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için Eskişehir Dadaşlar Derneği Başkanımız Cemal Çavdar’a ve tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."