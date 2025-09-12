Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünce, Kırklartepe’de devam eden arazi toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) çalışmaları yerinde incelendi.

DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü Serpil Kadıoğlu, Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Güven Köksal Kutlu, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Dr. Melike Sezer ile birlikte arazide incelemelerde bulundu.

Kırklartepe’de yürütülen çalışmalarla parçalı ve verimsiz tarım arazileri birleştirilerek modern tarıma uygun hâle getiriliyor. TİGH kapsamında arazilerde sulama sistemleri, drenaj çalışmaları ve tarla içi yollar gibi altyapı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.