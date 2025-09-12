Ordu’nun Ünye ilçesinde çatı katında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Atatürk Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta bulunan 6 katlı sitenin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında yapılan membran kaplama tadilatı sonrasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.