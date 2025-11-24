Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sabahleyin öğretmenevi önünde bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı'nda son buldu. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kutlamalar Piri Reis Kültür Merkezi'nde devam etti.

Yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.