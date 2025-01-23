Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi’nde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı kozmetik ürünler ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y. isimli şahsın ikametgahında yaptıkları aramada piyasa değeri 1 milyon 298 bin TL olan 432 adet çeşitli markalara ait gümrük kaçağı kozmetik ürün (parfüm) ele geçirdi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.