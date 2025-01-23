Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, son olarak 11 mahallede 15 yeni hizmet noktasını vatandaşlara sundu.

Başkan Tuncer'in ilk noktası Tece bölgesi oldu. Bölgede hizmete açılan Mezitli Atölyem, ücretsiz ingilizce ve yoga kursları ile dikkat çekerken, aynı zamanda çeşitli atölyelerle vatandaşların sosyalleşerek kendini geliştirmesine olanak sunuyor. Davultepe Mahallesi’nde açılan kuaför salonu ve dayanışma evi ise özellikle kadınların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayarak büyük beğeni topluyor.

Başkan Tuncer , merkezleri ziyaretleri sırasında aldığı talepler doğrultusunda şekillendiriyor, merkezler vatandaş tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılanıyor. Akdeniz Mahallesi’nde emeklilere yönelik bir emekli evi ve resim ile matematik kurslarının yer aldığı bir Mezitli Atölyem daha vatandaşların kullanımına sunuldu. Ayrıca, aynı mahallede biçki dikiş kurslarının düzenlendiği bir diğer Mezitli Atölyem hizmete açıldı. Menderes Mahallesi’nde ise ücretsiz biçki dikiş kurslarının verildiği ve örgü evi olarak tasarlanan Mezitli Atölyem faaliyete geçti. Bu mahallede ayrıca ücretsiz satranç eğitimleri verilecek olan Şah-hane Satranç Evi de vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Her alanda açılan hizmet noktaları gün geçtikçe çoğalıyor,

Fatih Mahallesi’nde açılan organizasyon evi, vatandaşlara uygun fiyatlı organizasyon hizmetleri sunarak vatandaşların ceplerini rahatlatmayı hedefliyor.

Atatürk Mahallesi’nde ise sanat evi ve koro salonu vatandaşların sosyal ve kültürel etkinlikleri için yeni bir nokta oldu.

Merkez Mahallesi Mehmet Altunören Gençlik Merkezi içinde hizmete giren Reformer Pilates Stüdyo ise spora ilgi duyan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yeni Mahalle’de açılan Kadın ve Aile Atölyesi, kadınların eğitim ve üretim faaliyetlerinde bulunabileceği bir merkez olarak tasarlandı.

Çamlıca Mahallesi’nde faaliyete geçen Etüt Merkezi, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlarken, Viranşehir Mahallesi’nde açılan Kadın ve Aile Atölyesi kadınların sosyal hayatını destekliyor.

Fındıkpınarı Mahallesi’nde hizmete giren Kıyafet Evi ise vatandaşlara adeta yardım eli uzatıyor.

Başkan Tuncer tarafından Mezitli’nin farklı noktalarında hayata geçirilen projeler, Mezitli’de vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Başkan Tuncer, Mezitli’de yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.