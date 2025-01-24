Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla’da yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle düşük rakımlı bölgelerde sağanak yağışların etkili olacağı, yüksek kesimlerde ise kar yağışının görülebileceği açıklandı.

Yetkililer, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, kar yağışının beklendiği yüksek kesimlerde yaşayanların hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Muğla genelinde yağışların özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenirken, Meteoroloji ekipleri tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.