Adana’da bir özel hastanede çalışan Prof. Dr. Emre Durdağ ve eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ Bolu’da çıkan yangından 15 kişiyi kurtardı. Bu bilgi bir sosyal medya paylaşımıyla öğrenildi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Sarper Sağlam’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Durdağ ve eşi Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülşen Durdağ’ın Bolu Kartalkaya’da çıkan otel yangınında orada oldukları ve yangından kurtulduktan sonra 15 kişiyi daha kurtardıklarını aktardı. Doç. Dr. Gülşen Durdağ’ın 4 metre yükseklikten düşerek bacağını kırdığı ve doktor çiftin kahramanlığı bu paylaşımla öğrenildi. Sağlam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Adana’da çalışan Beyin ve Sinir Cerrahi Prof. Dr. Emre Durdağ, eşi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülşen Durdağ, iki çocuğu ile oteldeydi. 7. Kattaki odalarından çarşafları ip yaparak kurtuldular. Emre Bey daha önce "Dağcılık" eğitimi almıştı. Kendi ailesi ile birlikte 15 kişiyi kurtardı. Bunlar içinde çarşaf iple indirilen 5 yaşındaki bir çocuk da vardı. 14. sırada eşini indirmeye çalışırken ip koptu ve Gülten Hanım 4 metreden düştü ve bacağı kırıldı. Hastanede ziyaret etti. Dr. Emre artık inecek çarşaf ipin bile olmadığı bir durumda pencereyi açarak karbonmonoksit zehirlenmesinden korundu. Yetişen itfaiyenin merdiveni ile sonunda kurtuldu. İkisi de kahraman! Kutluyoruz.”

“Bu tip haberler tek kişiye mal edilmemeli”

Paylaşımın sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından Beyin ve Sinir Cerrahi Prof. Dr. Emre Durdağ, bir paylaşımda bulunarak, “Değerli tanıdıklar; takipçiler; ismimin paylaşıldığı bazı haberleri okudum, abartılı olduğunu düşündüğüm yerler oldu, orda her anne baba evlatlarını kurtarmaya çalıştı, sadece ben değil pek çok hekim ve sağlıkçı arkadaşım pek çok cana dokundu, vatandaşlar birbirileri için canlarını tehlikeye attılar: Hiç tanımadığım kişiler bana su ve polar verdiler, hiçbirinin hakkını ödeyemem, bu tip haberler tek kişiye mal edilmemeli. Herkese güzel düşünceleri için teşekkür ederim, saygılar” ifadelerini kullandı.