Mudanya Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Üniversitesi, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için bugünkü Resmi Gazete'de ilan yayımladı.

Başvurular, 3 Ağustos 2025’ten itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta ile yapılacak. Başvurular YÖK kriterlerine göre değerlendirilecek. Eksik belge veya geç başvurular kabul edilmeyecek. Belgeler iade edilmeyecek

BAŞVURU BELGELERİ

Öğretim Üyesi: Islak imzalı başvuru dilekçesi, KVKK metni, YÖK formatında özgeçmiş, yayın listesi, Vesikalık fotoğraf, ikametgâh, nüfus, adli sicil belgeleri
Noter onaylı diploma, YÖK denklik belgesi, Yabancı dil belgesi, USB kopya (profesör: 6, doçent/doktor: 4 adet)

Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi: Islak imzalı dilekçe, KVKK metni, özgeçmiş, ALES (70 puan), yabancı dil belgesi, Diploma, not dökümleri, YÖK denklik, İkametgâh, nüfus, adli sicil, askerlik, lisansüstü öğrenci belgesi

KADROLAR

Çift ana dal, uluslararası program ve burs: Üniversite tercihinde aranacak temel kriterler
Çift ana dal, uluslararası program ve burs: Üniversite tercihinde aranacak temel kriterler
İçeriği Görüntüle

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Çocuk Gelişimi: Öğretim Görevlisi (1, lisans+yüksek lisans)

Ebelik: Dr. Öğr. Üyesi (1, doktora)

Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Psikoloji (İngilizce): Dr. Öğr. Üyesi (1, doktora, YDS 85)

Yönetim Bilişim Sistemleri: Dr. Öğr. Üyesi (1, Bilgisayar Müh. yüksek lisans, Ekonometri doktora)

Otomotiv Teknolojisi: Dr. Öğr. Üyesi (1, doktora)

Dış Ticaret: Dr. Öğr. Üyesi (2, Maliye/İşletme doktora)

Tıbbi Görüntüleme: Dr. Öğr. Üyesi (1, Fizik doktora)

Tele Sağlık Teknikerliği: Öğretim Görevlisi (1, Fizyoterapi yüksek lisans)

Bilgisayar Programcılığı: Öğretim Görevlisi (1, Bilgisayar/Yazılım Müh. yüksek lisans)

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Kaynak: İGF