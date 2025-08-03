Palandöken Dağı’nın yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki Tekke Deresi Göleti’nde, Genç Kızılay Erzurum tarafından düzenlenen kampa, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Gümüşhane, Rize, Erzincan, Erzurum, Ordu, Trabzon ve Kars’tan 300’e yakın gönüllü katıldı.

Kızılay’ın genç gönüllüleri, uzmanlarından afet sonrası hareket tarzı ile alakalı eğitim aldılar. Kızılay Teşkilatlanma Birimi 3. Bölge Başkanı Bedirhan Polat, kampta 8 farklı eğitim verildiğini belirterek, "Bilinçli gönüllüler için çabalıyoruz. Eğitimin amacı olası afette bilinçli gönüllüleri sahaya aktif şekilde sürebilmek. Bu yılın ilk afet kampını Erzurum’da gerçekleştiriyoruz, afet konusunda burada yapılan ilk kamp. Kampta jandarma, AFAD ve UMKE gibi kurumlardan da gerekli eğitim desteklerini alıyoruz." dedi. Kampın ilk gününde gönüllüler çadır, kampet ve uyku tulumu kurarken daha sonrasında jandarma arama kurtarma (JAK) ekiplerince sahada kayıp arama, karınca yuvalarından yön bulma eğitimleri verildi. Su altı arama kurtarma (SAK) timi kullandıkları envanterlerin tanıtımını yaparken UMKE ekiplerince maketler üzerinde kalp masajı ve afetlerde ilk yardım eğitimi, AFAD ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi, ekipler arama-kurtarmalarda kullandığı envanteri tanıttı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez ve Kızılay ekibi, Tekederesi Göleti çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi. Kampı ziyaret eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Genç Kızılay Erzurum Afete Hazırım Kampı’nı ziyaret ederek gençlerimizin çalışmalarına yerinde tanıklık ettik. Afet bilinci, kriz yönetimi ve gönüllülük temalarında gerçekleştirilen kamp programında gençlerimizin hazırlığına, duyarlılığına ve sorumluluk bilincine şahit olduk. Bu bilinçle yetişen bir gençlik, yarınlara dair en güçlü güvenceyi oluşturuyor" dedi.