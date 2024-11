MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsüne bağlı Metalurji ve Malzeme Topluluğunun Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yayınlar Komitesi Başkanlığına seçildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, Eylül 2024’de “Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum”a bağlı (Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü) Metallurgy and Materials Society (MetSoc)’un (Metalurji ve Malzeme Topluluğu) Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yayınlar Komitesi Başkanlığına seçilerek büyük başarı elde etti.

Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü (CIM) Nedir?

CIM, 1898 yılında kurulan ve kâr amacı gütmeyen endüstri, üniversite ve devlet kurumlarında maden, metalürji ve enerji sektörlerinde görev alan profesyonellerin oluşturduğu prestijli bir topluluktur. CIM’in, 120 yılı aşkın geçmişi ve 10 binden fazla üyesi bulunmaktadır. MetSoc, Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü’nün (CIM) kurucu topluluklarından biridir.