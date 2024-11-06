Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuya ilişkin lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.