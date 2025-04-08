Milas-Labranda yolu üzerinde sabah saatlerinde maden taşıyan bir tır yoldan çıkarak alev aldı. Tır dorsesi direksiyonunda bulunan sürücüsü ile birlikte kısa sürede tamamen yanarken, tır sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın yaşandığı ileri sürüldü.

Olay, Milas-Labranda yolu Kargıcak Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. Merkezi Aydın’da bulunan bir enerji ve maden firmasına ait tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı ve kısa sürede yanmaya başladı. Kazadan sonra çıkan yangında 64 yaşında olduğu öğrenilen tır sürücüsü Mahmut Bulut da dorse ile birlikte feci şekilde yandı. Tır sürücüsünün yangın sonrası araçtan çıkamaması "kazadan önce sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği" şeklinde yorumlandı.

Kazadan sonra çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.