Muğla’da huzur ve güven ortamının devamı için yapılacak çalışmaların ele alındığı Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Muğla Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri değerlendirildi; mevcut durum, riskler ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Akbıyık, toplantıda yaptığı değerlendirmede; Muğla’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması ve huzur ikliminin sürdürülmesi adına tüm kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.