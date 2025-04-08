Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla Spor Okulları’nda yetişen ve Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı altyapısında forma giyen genç yetenek Muhammed Öner, U18 Hentbol Erkek Milli Takımı’nın A kadrosuna seçildi.

6-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Tunus’ta düzenlenecek olan 21. Erkekler U18 Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek kadroda yer alan Muhammed Öner, hem Türkiye’yi hem de Muğla’yı başarıyla temsil edecek. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genç sporcumuz Muhammed Öner’in Milli Takım kadrosuna seçilmesi, ilimiz spor altyapısının ne denli güçlü ve başarılı olduğunun en güzel göstergelerinden biridir. GSB Spor Okulları’nda başlayan spor serüveni, azim ve disiplinle birleşerek milli gurura dönüştü. Kendisine ve onu yetiştiren değerli antrenörümüz Ufuk Canikli’ye teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.