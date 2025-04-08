Fethiye’nin, Göcek Mahallesi çevre yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 09.00 sıralarında seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ile ilgili soruşturma sürüyor.