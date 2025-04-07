Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi ara tatil sonrası ders zili yeniden çaldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Köyceğiz’de de sömestr ve bayram tatili sona ererken, okullar kapılarını yeniden açtı. Ara tatilde dinlenen öğrenciler ve öğretmenler eğitim öğretim faaliyetlerine yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ara tatil dönüşü Çayhisar İlkokulu’nda bayrak törenine katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı. Ders zilinin yeniden çalması ile öğrencileri hediyelerle karşılayan Karahan öğrencilerin geçmiş bayramlarını kutladı. Eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni eden Karahan; LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere başarılar diledi.