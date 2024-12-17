Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerin inlerine giren kahraman Mehmetçik, tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki son faaliyeti "İnlerindeyiz" başlığıyla duyurdu.

Bakanlık, kahraman Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit edildiğini belirterek, tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda ele geçirilen malzemeler tek tek şöyle sıralandı:

https://twitter.com/tcsavunma/status/1868977076185051327

▪️ 1 adet SA-16 Igla hava savunma füzesi,

▪️ 2 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi,

▪️ 1 adet Konkurs tanksavar füzesi,

▪️ 1 adet RPG-7 roketatar,

▪️ 1 adet tüfek tipi bombaatar,

▪️ 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

▪️ 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

▪️ 1 adet M-16 piyade tüfeği,

▪️ 2 adet AK-47 piyade tüfeği,

▪️ 1 adet av tüfeği,

▪️ 1 adet tabanca,

▪️ 3 adet el bombası,

▪️ Çok sayıda 7.62 mühimmat ve Doçka mühimmatı,

▪️ 7 adet EYP düzeneği,

▪️ 1 adet Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası,

▪️ 1 adet PTZ kamera,

▪️ 2 adet RPG-7 roketatar dürbünü,

▪️ 3 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü,

▪️ 2 adet el dürbünü,

▪️ 2 adet anemometre/rüzgâr ölçer,

▪️ 3 adet lazer mesafe ölçer,

▪️ 2 adet lazer işaretleyici,

▪️ 8 adet Yaesu telsiz,

▪️ 1 adet pusula,

▪️ 1 adet GoPro kamera,

▪️ 1 adet fotoğraf makinesi ve tripodu,

▪️ 3 adet muhtelif alıcı,

▪️ 1 adet hilti,

▪️ 1 adet dizüstü bilgisayar,

▪️ 1 adet televizyon.