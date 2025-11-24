Mersin’in Erdemli ilçesinde motosikletlerin karıştığı kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi’nde Güzeloluk Caddesi Karyağdı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı şeritte ilerleyen motosikletlerden biri, bir anda şerit değiştirip benzin istasyonu istikametine geçti. Bu sırada geçiş yapan motosikletli, diğer motosikletlinin düşmesine neden oldu. Kaza anı ise karşı şeritten gelen otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı ucuz atlatan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.