Aydın’ın Efeler ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından 434 litre karışık bitkisel yağ ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri yaptıkları uygulamada bir araç içerisinde her biri 5 litre olmak üzere 86 adet toplamda 434 litre karışık bitkisel yağ ele geçirdi. Ele geçirilen bitkisel yağlar ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alınırken, ayrıca araçta bulunan şahsa 5996 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 105 bin TL idari para cezası uygulandı.