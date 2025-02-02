Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi’nde seyir eden Ahmet T.’nin (54) kullandığı 40 ABZ 861 plakalı motosiklet, Ramazan D. idaresindeki 61 SL 545 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Coşkun A. ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.