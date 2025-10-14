Kırşehir’de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşdilli Mahallesi’nde bulunan dere kenarında meydana gelen olayda; Ş.A. ile akrabası olduğu öğrenilen Ş.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ş.A. yanındaki bıçakla Ş.A.’ya saldırdı. Ş.A. vücuduna isabet eden bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından şüpheli Ş.A.’nın bölgeden kaçtığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ş.A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalandı. Ş.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.