Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta sohbet eden kızların yanından geçerken motosiklet üzerinde tabancayla ateş eden maganda, çöp atmak için evinden sokağa çıkan jandarma tarafından yakalandı. Havaya ateş etme ve jandarmanın şahısları etkisiz hale getirdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Kaya Sokak’ta meydana geldi. 3 genç kız sokakta sohbet ettikleri sırada sokaktan motosikletle geçmekte olan 2 kişiden biri, elindeki tabancayla defalarca ateş etti. Hızla kaçmaya çalışan motosikletli kişiler, evinden sokağa çöp atmak için çıkan jandarma uzman çavuş tarafından yakalandı. Jandarma 2 kişiyi yakalayıp, şüphelinin elindeki tabancaya el koyduktan sonra polis ekiplerine haber verdi. Motosiklet sürücüsü E.A.’ya (15) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygulanırken, kurusıkı tabancayla ateş eden A.T. (15) ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin kızların yanından geçerken ateş ettiği ve hemen ardından jandarmanın şahısları yakaladığı anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.