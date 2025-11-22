Eskişehir’de Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY) Projesi’nin en önemli ayaklarından biri olan "Çocuk Dostu Alan Tırı", ilgili ilin Emek Mahallesi kapalı pazar yerinde faaliyete başladı.

Mobil bir merkez olarak tasarlanan Tır, yabancı uyruklu çocukların ve ailelerinin toplumsal yaşama adaptasyon süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Mobil Çocuk Dostu Alan-Tır Faaliyeti; başta okul çağındaki yabancı uyruklu çocuklar olmak üzere, ebeveynleri de kapsayacak şekilde geniş bir kitleye hitap ediyor. Projenin temel hedefi, bölgede yaşayan yabancı vatandaşların sosyal dayanıklılık kabiliyetlerini artırmak, sosyal uyum sağlama süreçlerine destek olmak, toplumsal ve kültürel bağlarını güçlendirmektir.

Tır içinde ve çevresinde kurulan alanda, hedef kitlenin psikososyal gelişimine ve kültürel entegrasyonuna katkı sağlayacak zengin bir program uygulanıyor. Faaliyetler arasında eğitici aktiviteler ile okul destekli ve kişisel gelişim odaklı atölye çalışmaları, eğlenceli faaliyetler ile sanat, spor ve oyun tabanlı etkinliklerle çocukların ruh sağlığına pozitif katkı sunulması, film gösterimleri ile hem eğitici hem de eğlenceli sinema etkinlikleriyle ortak kültürel payda oluşturulması amaçlanıyor.

YŞEY Projesi, bu tür mobil faaliyetlerle dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destek hizmetlerini doğrudan bulundukları yerlere ulaştırarak, çocukların ve ailelerin karşılaştıkları zorluklara karşı güçlü bir destek mekanizması oluşturmayı sürdürüyor.