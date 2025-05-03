Düzce İstiklal Anaokulu öğrencileri, erken yaşta doğa ve bilim sevgisini pekiştirmek amacıyla, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Böcek Müzesi, Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Dondurulmuş Hayvan Müzesi ile Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’ni gezdi.

Düzce Üniversitesi’nin çeşitli akademik birimlerine yönelik düzenlenen bilgilendirici ve eğitici gezide, doğa ve bilimle iç içe unutulmaz bir deneyim sunuldu. Dondurulmuş Hayvan Müzesi’nde farklı türdeki hayvan türlerini yakından gözlemleme fırsatı bulan öğrencilere, müzede bulunan hayvan örnekleri üzerinden canlıların yaşam alanları, beslenme şekilleri ve doğadaki rolleri hakkında eğlenceli bilgiler verildi.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Demir Özden ve doktora öğrencilerinin rehberlik ettiği Böcek Müzesi’nde ise, ilgi çekici böcek koleksiyonunu gezen minik öğrenciler, böceklerin ekosistemdeki önemi, zararlı ve yararı böcek türleri ile ilgili ilginç bilgiler edindi.

Gezinin bir sonraki durağı Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’nde öğrenciler, Öğr. Gör. Serdar Aslan rehberliğinde, doğayla iç içe ve zengin bir deneyim yaşadı. Bahçede yer alan çeşitli tıbbi bitkiler, aromatik otlar ve süs bitkileri ile ilgili bilgiler verilen ziyarette öğrenciler interaktif bir şekilde doğayı tanıma fırsatı buldu.

Öğrencilerin erken yaşta doğa sevgisi ve bilimsel merak geliştirmeleri açısından önemli bir deneyim sunan ziyaret, aynı zamanda Düzce Üniversitesi’nin toplumla bütünleşme vizyonunun güzel bir örneğini oluşturdu.