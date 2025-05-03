Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Afyonkarahisar’a yönelik kapsamlı bir gezi gerçekleştirdi. Gezi, öğrencilerin hem mesleki bilgilerini derinleştirmelerine hem de Afyon’un zengin kültürel mirasını yakından tanımalarına imkan sağladı.

Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık bölümü öğrencileri, alan öğretmenleri Necdet Alperen Gönen, Hasan Örs, Hayal Çetintaş, Sinan Demir ve Şeyma Gün gözetiminde Afyonkarahisar’a unutulmaz bir gezi gerçekleştirdi. Gezi, öğrencilerin hem mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına hem de şehrin zengin kültürel mirasını keşfetmelerine imkan sağladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde başlayan programda, öğretim üyeleri öğrencilere gastronomi alanının inceliklerini aktardı ve modern donanımlı atölyeleri tanıttı. Ardından Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü ziyaret edilerek, lise sonrası eğitim olanakları ve kariyer basamakları hakkında kapsamlı bilgiler edinildi. Geçtiğimiz yıl mezun olan öğrencilerin de üniversitede bulunması, mevcut öğrencilere geleceğe dair umut ve motivasyon aşıladı.

Gezinin devamında öğrenciler, Afyon’un tarihi ve kültürel kalbi olan Afyon çarşısını gezdi. Burada yöresel yemeklerin tadına bakan ve Afyon’a özgü hediyelik eşyalar alan öğrenciler, şehrin otantik atmosferini soluma fırsatı buldu. Dönüş yolculuğunda verilen kısa bir alışveriş molasının ardından öğrenciler güvenle Tavşanlı’ya döndü.

Bu verimli ve keyifli gezi sayesinde Hayme Ana MTAL Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri, gastronomi dünyasına dair uygulamalı bilgiler edinirken, üniversite ortamını da yakından tanıma imkanı buldu. Farklı lezzetleri deneyimleyerek kültürel ufuklarını genişleten öğrenciler, mesleki gelişimlerine önemli bir yatırım yapmış oldular. Gezinin başarılı bir şekilde organize edilmesinde emeği geçen bölüm öğretmenlerine ve desteklerinden dolayı okul idaresine teşekkür edildi.