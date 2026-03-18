Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar programında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Program boyunca vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, talep ve önerileri dinledi.

Programa katılan vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Yıldırım, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi.