Kütahya, genç girişimcilerin yenilikçi ve teknolojik fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlayacak önemli bir programa yeniden ev sahipliği yapıyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) arasında imzalanan 'İleri Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi' protokolü kapsamında hayata geçirilen 'Geleceğin İş İnsanları' KUTSO Girişim Hızlandırma Programı, bu yıl ikinci kez start aldı.

Geçtiğimiz yıl ilk start-up yarışmasıyla başlayan program, bu yıl daha kapsamlı bir içerikle genç girişimcilere sunuluyor. Program, Kütahya'da yaşayan ve yenilikçi iş fikirlerine sahip gençlerin projelerini sürdürülebilir ve yatırımcıya hazır girişimlere dönüştürmesini amaçlıyor.

Katılımcılara iş modeli geliştirmeden ticarileşmeye, finansal planlamadan yatırımcı sunumlarına kadar girişimciliğin tüm aşamalarında kapsamlı destek sağlanacak. Program kapsamında sağlık teknolojilerinden yapay zekâya, Endüstri 4.0'tan sürdürülebilirlik çözümlerine kadar birçok alanda proje başvuruları kabul edilecek. Eğitim teknolojileri, finans teknolojileri, tarım ve gıda teknolojileri ile oluşturucu endüstriler de başvuru yapılabilecek alanlar arasında yer alıyor.

Çok aşamalı süreçle girişimciler desteklenecek

Program; başvuru, ön değerlendirme, eğitim ve final aşamalarından oluşan çok aşamalı bir süreçle yürütülecek. Katılımcılar Open House Meeting, BootCamp eğitimleri ve yatırımcı sunum hazırlıkları gibi aşamalardan geçerek projelerini geliştirme fırsatı bulacak. Sürecin sonunda düzenlenecek Demo Day etkinliğinde ise girişimler, yatırımcılar ve jüri karşısında projelerini sunacak.

Programa başvurular 16 Mart - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Ön değerlendirme sonuçları 17 Nisan'da açıklanacak. Final etkinliği olan Demo Day ise 21 Mayıs 2026 tarihinde KUTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Programa, Kütahya'da ikamet eden üniversite öğrencileri, lise son sınıf öğrencileri ve 35 yaşını doldurmamış genç girişimciler başvurabilecek. Adayların yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip olmaları bekleniyor. Başvurular bireysel ya da ekip halinde yapılabilecek.

Program sonunda başarılı bulunan girişimler ödüllendirilecek. Birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 35 bin TL, dördüncü ve beşinci girişimlere ise 20'şer bin TL ödül verilecek.