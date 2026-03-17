Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi kapılarını açtı. Hat, tezhip ve ebru eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Düzce Valiliği Kampüsü İl Milli Eğitim Müdürlüğü giriş katında düzenlenen açılış programına Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve il protokolü katıldı. Açılışta sergilenen eserleri inceleyen Vali Mehmet Makas, çalışmalarda emeği bulunan usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Geleneksel sanatlar ilgi görüyor

Geleneksel Türk sanatlarının estetik diliyle hazırlanan sergide; hat, tezhip ve ebru alanlarında ortaya konulan eserler dikkat çekti. Kültürel ve manevi değerlerin sanat aracılığıyla aktarılmasını amaçlayan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi, 18 Mart Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü giriş katında gezilebilecek.