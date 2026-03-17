Samsun'da yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Mertcan Fırıncı (21) idaresindeki 55 GU 268 plakalı motosiklet, Volkan D.(39) yönetimindeki 55 M 1237 plakalı yolcu minibüsünün sağından geçerken önce minibüsün aynasına, sonra yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Adem Mertcan Fırıncı ve yanında bulunan Arda Can (21) yola savrularak ağır yaralandı. Arda Can olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü Adem Mertcan Fırıncı ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü Volkan D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.