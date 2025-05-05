Düzce’de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Dünya Atletizm Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Minik Adımlardan Büyük Adımlara Çocuk Atletizm Etkinlikleri düzenlendi.

Kaynaşlı Abdüssamed Dik Anaokulu’nda 4-7 yaş grubuna düzenlenen etkinliklere 110 öğrenci katıldı. Minik Adımlardan Büyük Adımlara etkinliğiyle çocuklar, profesyonel atletizm pistinde yarışma deneyimi yaşadı. Yarışlar öncesinde antrenörler tarafından yapılan kısa bilgilendirme ve ısınma çalışmaları, çocukların spor kültürünü daha yakından tanımasına fırsat sundu. Ayrıca etkinlikte dereceye giren minik sporculara çeşitli ödüller ve sürpriz hediyeler de verildi.

Organizasyon kapsamında düzenlenen atletizm parkurları, çocukların yaş gruplarına göre özel olarak hazırlandı. Böylece her yaş grubundaki çocuk, kendi seviyesinde rekabet etme ve eğlenme imkanı buldu.