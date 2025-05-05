Denizanası türlerinden "Pusula denizanası", Balıkesir’in Erdek ilçesi sahilinde karaya vurdu.

Marmara Denizi’nde zaman zaman görülen denizanası türlerinden kahverengi renkli "Pusula denizanası", Erdek ilçesine bağlı Düzler Kyzikos sahilinde karaya vurdu. Uzmanlar, kahverengi gövdeli denizanalarının "Pusula denizanası" olarak bilindiğini belirterek bu türün, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve İngiltere’nin Batı ve Güney kıyılarında yaşadığını, Marmara Denizi’ne ise gemilerin balast suları ile gelmiş olabileceğini belirtti.

"Temas halinde tatlı su kullanmayın"

Denizanalarının yaşadıkları bölgelere göre zehir şiddetlerinin değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, temas durumunda ciltte yanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtilerin oluşabileceğini ifade etti. Bu tür temaslarda bölgenin kesinlikle tatlı su ile yıkanmaması, çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı. İlk müdahalenin deniz suyu ile yapılması, ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önerildi.

"Ölümcül etkisi bulunmuyor"

Türkiye’deki sayılı deniz anası (meduz) uzmanlarından İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi’nde görülen bu türün öldürücü etki taşımadığını söyledi. Dr. Okyar, "Bu tür, Marmara Denizi’nde ilk defa Erdek Körfezi’nde Ağustos-Eylül 2000 tarihinde kaydedilmiştir. O tarihten beri Marmara Denizi’nde özellikle kıyısal alanlarda genelde az sayıda gözlemlenmektedir. İnsanlara temas ettiklerinde öldürecek veya tıbbi yardım gerektirecek kadar etkili zehirleri yoktur" dedi.