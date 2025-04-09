AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı AK Parti Grup Toplantısı’na katılım sağladı.

AK Parti Grup Toplantısı, Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı toplantıya AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın eşliğinde katılım sağladı. Milletvekili Hatipoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, liderimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza daha da güç katarak devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.