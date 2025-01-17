MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla ilgili "Mahkemeler gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki somutlaştırmak zorundadır" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda pazartesi gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte, Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı Alican Abacı ve Önder Gedik ile beraber 23 kişi tutuklandı. 17 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, tutuklama kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP'li Yıldız, paylaşımında, tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında “Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin” bulunması ve orantılı olması gerektiğini belirterek, "Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe;akıl ,mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren,bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" ifadelerini kullandı.