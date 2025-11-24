Mersin, okul öncesi eğitimde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Mezitli Belediyesi Merkez Anaokulu, çocukların doğayla iç içe öğrenmesini sağlayan Açık Hava Sınıfı projesini hayata geçirerek dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Okulun tamamen kendi imkânlarıyla oluşturduğu beceri temelli bu özel alan; drama atölyesi, su-kum masalarının yer aldığı fen atölyesi, mutfak ve tamir aletlerinin bulunduğu dramatik oyun alanları, davul ve ksilofon gibi enstrümanların kullanıldığı müzik atölyesi, kitap okuma alanı, bahçe ekipmanları ve çocuklara özel lavabo gibi birçok öğrenme istasyonundan oluşuyor.

Aile ile birlikte üretim: Tohumdan sofraya uzanan öğrenme yolculuğu

Aile Yılı kapsamında okul–aile iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen çalışma kapsamında, okulun hobi bahçesinde veliler ve çocuklar birlikte üretim yaptı. Yetiştirdikleri mahsulleri açık hava sınıfındaki çeşmede yıkayarak çeşitli öğrenme ve oyun etkinliklerinde kullanan öğrenciler, tohumdan sofraya uzanan sürdürülebilir yaşam döngüsünü doğrudan deneyimleme fırsatı buldu.

Keşfetme, üretme ve oyunla öğrenme aynı ortamda

Açılışa Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas da katılarak projeye destek verdi.

Doğal keşfi, üretimi, problem çözmeyi ve oyun temelli öğrenmeyi teşvik eden yeni sınıf; çocukların motor becerilerini geliştirmenin yanı sıra estetik algılarını, sosyal etkileşimlerini ve özgüvenlerini de güçlendiriyor.

Eğitimciler, açık havanın çocuklarda özgürlük, yaratıcılık ve sosyal etkileşimi artırdığını vurgularken; veliler ise proje sayesinde çocuklarının doğayla daha güçlü bir bağ kurduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Okul Öncesi Maarif Modeli’ne örnek niteliğinde

Mezitli Belediyesi Merkez Anaokulu’nun bu yenilikçi yaklaşımı, Okul Öncesi Maarif Modeli’nin vizyonuna uygun, örnek gösterilebilecek modern bir uygulama olarak öne çıkıyor.