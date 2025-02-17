Meteoroloji’nin şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptığı iller arasında bulunan Bartın’da yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

Bartın genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkisini akşama kadar sürdürdü. Amasra ilçesinde sağanak yağış ile birlikte öğlen saatlerinde fırtına başladı. Saat 16.00 sıralarında fırtınanın şiddeti en yüksek seviyeye ulaşırken, ilçedeki iş yerlerinin önündeki tabela, yönlendirme levhaları ve dubalar devrildi. İnsanların güçlükle hareket ettiği fırtınada kayalara çarpan dalgaların boyu 10 metreyi aştı. Büyük limandaki dalgakıranı aşan dalgalar nedeniyle liman içerisindeki yaya yolunda su birikintileri oluştu. Şiddetli fırtına nedeniyle bölgedeki balıkçı tekneleri ise limanlara sığındı. Tekneler, fırtınada zarar görmemesi için sıkıca rıhtımlara bağlandı.

Bartın şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek bölgelere ise kar yağdı. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşmesi beklenen ilde fırtına ve sağanak yağışın gece yarısında etkisini arttırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıda Batı Karadeniz’in Bartın-Kastamonu arasındaki bölgede saatte 50-75 kilometre hızında fırtına beklendiği belirtilirken, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da metrekareye saatte 21-50 kilogram yağmur düşmesi beklendiği vurgulanarak, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Fırtına ve sağanak yağışın gece saat 02.00’den sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.