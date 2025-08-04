Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Alperen Coşkuner, "Doğu Karadeniz çok yağış alır, bu nedenle yangın olmaz" şeklinde bir inanışın doğru olmadığını belirterek Doğu Karadeniz’deki yangınlar ile Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınlar çok farklı dinamiklere sahip olduğunu belirtti.

Doğu Karadeniz bölgesindeki orman yangınlarının, Ege ve Akdeniz’deki yangınlara göre daha düşük şiddetli olduğunu vurgulayan Coşkuner, bunun temel nedeninin bölgede yapraklı ormanların yaygın olması olduğunu söyledi. Yaprak dökümüyle birlikte yerde biriken kuru maddelerin yangın için uygun ortam oluşturduğunu belirten Coşkuner, "Ancak genellikle bu dönemde hava nemlidir, yağışlı periyotlar devam eder ve tutuşma şartları oluşmaz. Fakat bazı dönemlerde, özellikle lodos estiğinde ve sıcaklıklar 27-28 dereceye kadar çıktığında yangın riski ciddi şekilde artar," dedi.

Doğu Karadeniz’de tarım arazileri ile orman alanlarının iç içe geçmiş yapısına da dikkat çeken Coşkuner, bahçe temizliği amacıyla yapılan ateşlerin, sıcak ve kuru dönemlerde örtü yangınına dönüşebileceğini ifade ederek eğimli arazilerde bu tür yangınların kolayca ormana sıçrayabildiğini ifade etti.

"Ülkemizde yangın sezonunu ikiye ayırırız"

Ülkemizde yangın sezonunu ikiye ayırdıklarını kaydeden Coşkuner, "Doğu Karadeniz çok yağış alır, bu nedenle yangın olmaz şeklinde bir inanış vardır; ancak bu doğru değildir. Doğu Karadeniz’deki yangınlar ile Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınlar çok farklı dinamiklere sahiptir. Biz ülkemizde yangın sezonunu ikiye ayırırız: İlki, Mayıs’tan Ekim’e kadar süren ve Ege-Akdeniz bölgelerinde görülen yangın dönemidir. İkincisi ise "kış yangınları" olarak adlandırdığımız, Kasım’dan Nisan’a kadar süren süreçtir ve bu dönemde Doğu Karadeniz bölgesinde yangınlar meydana gelir. Bu bölgedeki yangınlar, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınlara göre daha düşük şiddetlidir. Çünkü Doğu Karadeniz’de çoğunlukla yapraklı ormanlar bulunur" dedi.

"Yangının çıkabilmesi için yerde kuru yanıcı madde bulunması gerekir"

Yangının çıkabilmesi için yerde kuru yanıcı maddelerin bulunması gerektiğini kaydeden Coşkuner, "Bir yangının çıkabilmesi için yerde kuru yanıcı madde bulunması gerekir. Bu da, yapraklı ağaçların yaprak döktüğü sonbahar ve kış aylarında mümkün olur. Ancak bu dönemde her zaman yangın çıkmaz. Çünkü genellikle hava nemlidir, yağışlı periyotlar devam eder ve tutuşma şartları oluşmaz. Fakat bazı dönemlerde, özellikle "lodos" olarak bilinen güneyli rüzgârlar estiğinde ve hava sıcaklıkları kışın bile 27-28 derecelere ulaştığında yangın riski artar. Bölgede tarım arazileri ile orman alanları iç içe geçmiş durumdadır; sınırlarını ayırmak zordur. Bahçe temizliği amacıyla yapılan yakmalar, bu sıcak ve kuru dönemlerde yangına neden olabilir. Eğimli araziler nedeniyle bu yangınlar kolayca ormana sıçrayabilir. Bu yangınlar, "örtü yangını" olarak adlandırılır. Dolayısıyla, bu bölgede çıkan yangınlar düşük şiddetli olsa da, kış aylarında da Karadeniz Bölgesi’nde orman yangınları görülebilir. Hatta bazı yangınlar, alandaki izleri kısa sürede yok olduğu için bir yıl sonra fark edilmez bile.