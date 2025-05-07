Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mesir Şehit Hakan Acarkanlı Ortaokulu öğrencileri, Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlenen müzik gecesinde sergiledikleri performansla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte, müzik öğretmeni Elçin Yalçın öncülüğünde sahne alan öğrenciler; piyano, yan flüt, keman, gitar ve saz eşliğinde çeşitli şarkılar ve türküler seslendirdi. Ritim grubunun performansı ise geceye damga vurdu.

Etkinlik sonunda konuşan okul müdürü Nazmi Dönmez, organizasyona emek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Okulumuzda düzenlenen sanat ve spor faaliyetleri bizleri son derece memnun ediyor. Öğrencilerimizin sanata yönelmesi, bir enstrüman çalması ve sahne deneyimi kazanması çok kıymetli. Bu güzel etkinliğe öncülük eden Elçin Yalçın öğretmenimize teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz," dedi.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan müzik gecesi, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.