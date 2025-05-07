Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekilleri toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek üyeleri önemli ölçüde yenilenen kurullara çalışmalarında başarılar diledi. Kabulde Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sosyal ve Gençlik, Tarım ve Gıda ile birlikte Yerel Yönetimler ve Afet Politika Kurulları başkanvekilleri hazır bulundu.

Politika Kurulları'nın başkanvekilleri toplantısı ile ilgili paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika kurullarının hazırlayacakları rapor ve çalışmaları ile kendilerine destek vermesini beklediklerini; özenli, etkin, güçlü, pratik biçimde yapılacak çalışmaların kendilerine alacakları kararlarda katkı sağlayacağını ifade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, hükûmetin icraatlarının ve gelecek tasavvurunun milletimize, özellikle de genç nesillere yapıcı bir dille aktarılması konusunda politika kurullarının yapacakları çalışmaların önemli olduğunu belirtmiştir" diyen Altun, paylaşımında, "Politika Kurullarından uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, 2028’de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağının ve Türkiye’yi geleceğe hazırlayarak yeni nesillere miras kalacak güçlü bir çerçeve ortaya koymak için gayret gösterdiklerinin altını çizmiştir" ifadelerini kullandı.