New York’ta bulunan Türkevi, Anadolu’nun köklü kültür ve zanaat mirasına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler” sergisi, yoğun ilgi gördü.

Binlerce yıllık kumaşlardan telkâri takılara, çiniden bakıra uzanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Konuklar, “Döngü, Süreklilik, Dayanışma ve Ustalık Kapıları”ndan geçerek Anadolu’nun üretim kültürünün eşsiz yolculuğunu deneyimledi.

Sergide, Türkiye’nin farklı bölgelerinden değerli ürünler uluslararası vitrine taşındı. Adana Olgunlaşma Enstitüsü’nün sarı pamuk kumaşları ile Mersinli kadınların muz lifinden ürettiği ürünler, koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında yer aldı.

Anadolu’nun ustalık, sabır ve doğayla uyumlu üretim geleneğini modern tasarım ve yenilikle buluşturan sergi, ziyaretçilerine “kapıların ardındaki hazineleri” keşfetme fırsatı sundu.